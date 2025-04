"Dilexit nos", l'ultima enciclica di Papa Francesco per "un mondo che sembra aver perso il cuore"

In Dilexit Nos, il Papa richiama la Chiesa e il mondo intero a recuperare il senso profondo del cuore: non come emozione passeggera, ma come centro della vita spirituale e relazionale. L’enciclica si presenta come una meditazione sul Cuore di Gesù, inteso come simbolo dell’amore divino che si fa umano, vicino, concreto. In un’epoca segnata da guerre, crisi ambientali, squilibri economici e isolamento digitale, Francesco invita a “ritornare al cuore”, riscoprendo la tenerezza come forza rivoluzionaria.