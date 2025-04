"Laudato sì" nel nome di Papa Francesco per la difesa della natura e della terra

Il Papa citando il rapporto dell'IPCC sul clima, aveva detto in quella occasione che "le scelte e le azioni messe in atto in questo decennio avranno impatti per migliaia di anni", in particolare per quanto riguarda gli effetti sul clima del pianeta. "Il fenomeno del cambiamento climatico ci richiama insistentemente alle nostre responsabilità: esso investe in particolare i più poveri e più fragili, coloro che meno hanno contribuito alla sua evoluzione. È dapprima una questione di giustizia e poi di solidarietà", rilanciando l`approccio di "integralità" alla salvaguardia del Creato. Come mostrato dalla pandemia di Covid-19, ha concluso Francesco, "il nostro mondo è ormai troppo interdipendente e non può permettersi di essere suddiviso in blocchi di Paesi che promuovano i propri interessi in maniera isolata o insostenibile".