La dottrina di Francesco nelle sue quattro encicliche, la fratellanza per un mondo nuovo

La "Fratelli Tutti", enciclica firmata in un luogo simbolo, sulla tomba di San Francesco ad Assisi, indica che siamo tutti sulla stessa barca, che nessuno si può salvare da solo, ma promuovendo una fraternità realizzata con i fatti, non di parole. Promuovere una fraternità vera significa costruire ponti in un'epoca caratterizzata dall'innalzamento di muri. Nella dottrina sociale di Francesco trova un secco 'No' lo sfruttamento dei più deboli e degli indifesi. Francesco più volte ha posto attenzione al tema dell'ambiente, l'obbligo di curare la Casa Comune in un'epoca segnata dalla crisi climatica.