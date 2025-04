Ad occuparsi dell'accoglienza, della mobilità e dell'assistenza dei fedeli per i funerali sarà il capo del dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri che ha adottato un provvedimento ad hoc. Ciciliano opererà in "stretto raccordo" con il commissario di governo per il giubileo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e con il prefetto di Roma Lamberto Giannini e potrà avvalersi delle strutture operative di protezione civile e di eventuali "soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi", comprese "società in house o partecipate dello Stato e dagli enti territoriali interessati".