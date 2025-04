Morte Papa Francesco, il cardinale Makrickas: "Voleva che la sua tomba fosse semplice come la sua vita"

Bergoglio era molto legato alla Vergine presente in questo luogo, tanto che in tutti momenti più delicati del suo pontificato, dalla pandemia fino al giorno delle dimissioni durante il suo ultimo ricovero al Policlinico Gemelli, è andato a visitarla per raccogliersi in preghiera: "Papa Francesco veniva sempre prima di ogni visita apostolica nella nostra basilica per fermarsi a pregare, nella cappella Paulina, dove è custodita la Salus Populi Romani - ha spiegato il cardinale -. Era un posto dove lui trovava un abbraccio materno e lo sguardo materno della Madonna. Diceva sempre: non sono io che vengo a guardare la Madonna, ma è la Madonna a guardare me". Makrickas ha poi aggiunto: "Per questo ha deciso, anche nel suo ultimo viaggio terreno è voluto restare qui".