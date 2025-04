Coppia italiana racconta: "Siamo vivi solo grazie a Bergoglio"

La coppia oggi abita ad Arzene (Pordenone), e nella sua autobiografia Spera Francesco aveva dedicato loro due pagine raccontando delle persecuzioni in Argentina. Il 17 gennaio 1977 l'allora superiore provinciale dei gesuiti Jorge Mario Bergoglio, dopo averli messi al riparo in un ospedale, li fece imbarcare su una nave diretta in Italia.