Papa Francesco e la tanatoprassi: cos'è e perché viene eseguita sui pontefici

Migliaia di persone sfileranno davanti al feretro di Papa Francesco. Per la fede cattolica, poter vedere il Papa anche dopo la morte non è solo un rito: è un gesto carico di spiritualità e gratitudine. Ecco perché, in Vaticano, viene eseguita la tanatoprassi: per permettere a ogni fedele di vivere questo momento con serenità, senza che la morte cancelli del tutto l'immagine di colui che ha guidato la Chiesa. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, la tanatoprassi non è una mummificazione. Non c'è nulla di antico o esotico nel trattamento che ha ricevuto il corpo del pontefice. Non si tratta di svuotare il corpo o conservarlo per l'eternità, come facevano gli Egizi, ma di un procedimento moderno, temporaneo, rispettoso. L'obiettivo non è creare una reliquia, ma mantenere un aspetto dignitoso e sereno per alcuni giorni, il tempo necessario perché il mondo possa congedarsi.