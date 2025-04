Perché il Papa cambia nome e quali sono state le scelte più singolari

Come detto, in origine fu Gesù a imporre il nome di Pietro, anche se questo avvenne prima dell'assunzione del pontificato. Per diversi secoli, però, i successori di San Pietro mantennero il loro nome. Fu Papa Giovanni II, nel 533, a decidere di cambiare nome, visto che in realtà si chiamava Mercurio, un nome che si riferiva a un dio pagano e che non venne ritenuto opportuno per un Pontefice. Secondo alcune fonti, in realtà, Mercurio era solo un soprannome mentre Giovanni il nome reale.