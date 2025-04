Verso il Conclave: da Parolin a Zuppi, da Pizzaballa a Ulrich Steiner, al congolese Besungu, ecco i cardinali "papabili"

Sono 135 al momento i cardinali con diritto di voto e che potranno entrare nel Conclave per scegliere il nuovo Papa, dopo la morte di Francesco. In bilico c'è solo la posizione del cardinale spagnolo Carlos Osoro Sierra, che compirà gli 80 anni il prossimo 16 maggio. Già da tempo circolano i nomi dei possibili "papabili" per il dopo Bergoglio. Si parla del segretario di Stato Pietro Parolin, dell'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, e ancora del patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, dell'ungherese Peter Erdo, del francese Jean-Marc Aveline e dell'olandese Willem J. Eijk, fino al filippino Luis Tagle per rappresentare la Chiesa asiatica o al congolese Fridolin Ambongo Besungu per la Chiesa africana, o ancora al brasiliano Leonardo Ulrich Steiner, arcivescovo di Manaus, per i latinoamericani.