Morte Papa Francesco, sospesa la canonizzazione di Carlo Acutis

La seconda domenica di Pasqua, detta anche della Divina Misericordia, sarebbe stata l'occasione per canonizzare il giovanissimo Acutis: il suo corpo si trova dal 2019 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, il Santuario della Spogliazione. In una nota diffusa dal Dicastero per l'Evangelizzazione si legge che "in unità con tutto il popolo di Dio, la Chiesa cattolica e il mondo intero, nel dolore ci uniamo in preghiera per la scomparsa del Santo Padre Papa Francesco". Si prosegue comunicando che il Giubileo degli Adolescenti viene confermato, ma senza la canonizzazione, che era prevista in piazza San Pietro.