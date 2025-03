Assisi, la denuncia del vescovo: "Reliquia di Carlo Acutis all'asta sul web" | Chiesto il sequestro

La denuncia, contro ignoti, riguarda in particolare i capelli del giovane milanese per i quali è già stato superato il prezzo di 2mila euro, autenticati dalla Postulazione, messi in vendita da una persona "coperta" da nickname. "Ne abbiamo chiesto il sequestro", ha spiegato monsignor Sorrentino. "Non sappiamo se le reliquie siano vere o false, ma se fosse anche tutto inventato e ci fosse l'inganno saremmo in presenza, oltre che di una truffa, anche di una ingiuria al sentimento religioso".