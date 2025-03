Papa Francesco si affaccia dalla finestra del Gemelli e poi lascia l'ospedale | Il Santo Padre rientrato in Vaticano

Papa Francesco, come promesso, si è affacciato dalla finestra dell'ospedale Gemelli, per un breve saluto ai fedeli in occasione dell'Angelus domenicale. Il Pontefice ha poi lasciato l'ospedale per tornare in Vaticano, a Santa Marta, dopo 37 giorni di ricovero. Il Santo Padre, aveva spiegato l'equipe medica sabato, "non è mai stato intubato, è stato sempre vigile" anche se ci sono stati "due episodi in cui è stato in pericolo di vita".