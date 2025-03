Il Papa sarà dimesso domani dal Gemelli e tornerà a Santa Marta

Le dimissioni del Papa sono rese possibili dalle condizioni stabili ormai da due settimane. Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il Pontefice sarà in convalescenza per almeno due mesi. Durante questo periodo "i medici sconsigliano incontri di gruppi, sconsigliano grandi sforzi, sconsigliano appuntamenti con persone che magari hanno dei bambini e per questo possono portare virus e infezioni", ha spiegato l'equipe medica. "La convalescenza per definizione è una fase di recupero. Il Papa non potrà svolgere attività di incontro con le persone".