Morte Papa Francesco, il governo proclama 5 giorni di lutto nazionale: cosa succede alle manifestazioni del 25 aprile

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrerà come previsto la festa della Liberazione. Per il 25 aprile, in particolare, è previsto, alle 9:30, il consueto omaggio all'Altare della Patria con la deposizione di una corona per l'80esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Poi Mattarella si sposterà a Genova dove, alle 16, al Teatro Ivo Chiesa parteciperà a un incontro sulla Liberazione.