Morte Papa Francesco, tra farmaci post-polmonite e riposo mancato: tutte le ipotesi sull'ictus

Il certificato medico riporta un quadro di salute già molto compromesso: insufficienza respiratoria acuta per polmonite bilaterale multimicrobica, bronchiectasie multiple, ipertensione arteriosa e diabete di tipo II. Tutte patologie che, secondo gli esperti, aumentano in modo significativo il rischio di ictus. L'ipertensione, in particolare, "è la prima causa di ictus, seguita da età, diabete, fibrillazione atriale e immobilità" ha aggiunto Pezzella.