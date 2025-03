Papa Francesco, il racconto dei 37 giorni al Gemelli: due volte in fin di vita e poi il ritorno a casa

Papa Francesco sarà dimesso dal Policlinico Gemelli dopo 37 giorni di ricovero che hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso. La sua battaglia contro una bronchite degenerata in polmonite bilaterale ha attraversato momenti critici, segnati da bollettini medici quotidiani, crisi respiratorie e il sostegno costante di milioni di fedeli. Il 14 febbraio, una nota della Sala Stampa Vaticana annunciava il ricovero del Pontefice per "alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite". Nei giorni successivi, le condizioni di Francesco sono apparse altalenanti, facendo temere il peggio in seguito ad alcune crisi respiratorie. I medici hanno poi confermato che il Papa stava affrontando una polmonite bilaterale, una diagnosi che ha fatto salire l'ansia tra i fedeli di tutto il mondo.