Papa Francesco, la situazione resta stazionaria | Pubblicata la prima foto dopo il ricovero

Nel pomeriggio il piazzale del Gemelli si è poi animato con una milonga all'aria aperta. Decine di coppie di ballerini di tango hanno danzato in onore del Papa argentino per fargli sentire la loro vicinanza. Francesco in più occasioni ha detto quanto lo appassioni questa danza, e la musica struggente che la accompagna, uno degli elementi più conosciuti al mondo della cultura argentina.