Papa Francesco, i disegni dei piccoli pazienti del Bambino Gesù

Disegni con messaggi, consigli e poesie dei piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per Papa Francesco. "Caro Papa ti consiglio di leggere tanti libri", suggerisce Eugenio. "Caro Papa ti consiglio di farti regalare una playstation", scrive invece Alex. I piccoli pazienti del Bambino Gesù hanno realizzato tanti disegni con i "consigli" su come trascorrere il tempo rivolti a Papa Francesco che, come loro, è ricoverato in ospedale da settimane. Tra i suggerimenti anche quello di farsi curare insieme ai più piccoli al Bambino Gesù, ospedale sul colle del Gianicolo da cui si vede la cupola di San Pietro: "Caro Francesco, fatti ricoverare al nostro ospedale, guarda che bel panorama! C'è pure casa tua", scrive Giulia. Non solo consigli, ma anche messaggi di vicinanza per una pronta guarigione.