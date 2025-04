Caso Becciu, il cardinale "dimissionato" potrebbe entrare in Conclave: cosa succede ora

Le congregazioni generali sono riunioni preparatorie del Conclave, in cui i cardinali discutono i temi principali per l'elezione del nuovo Pontefice. L'ammissione di Becciu a questi incontri segnerebbe un parziale reintegro nella vita ecclesiastica di vertice. Non è ancora chiaro se parteciperà effettivamente, ma il solo invito rappresenta un segnale: la sua figura, pur controversa, non è stata esclusa del tutto dai meccanismi di potere della Chiesa.