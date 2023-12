Fondi Vaticano, cardinale Becciu condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione

Becciu, 75 anni ed ex stretto consigliere del Papa, è il funzionario di più alto rango della Chiesa cattolica a essere comparso davanti al Tribunale penale vaticano. E' stato condannato per due ipotesi di peculato e per una di truffa aggravata, nel quadro dei filoni d'inchiesta sul palazzo di Sloane Avenue a Londra, sui bonifici alla cooperativa Spes di Ozieri guidata dal fratello Antonino e su quelli a Cecilia Marogna, e assolto per altre ipotesi di peculato, abuso d'ufficio e subornazione del testimone monsignor Alberto Perlasca. Oltre alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, gli sono stati comminati anche ottomila euro di multa e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Diddi: "La sentenza ci dà ragione"

Alla lettura della sentenza il promotore di giustizia, Alessandro Diddi, ha commentato: "Credo che l'impostazione abbia tenuto e questa per me è la cosa più importante, credo che in questi processi non bisogna mai esultare per il risultato, un pubblico ministero non può essere mai felice per le condanne, quello di cui sono soddisfatto è che il lavoro lungo e meticoloso ha retto nonostante le contestazioni che ci sono state mosse in questi anni, ci è stato detto che siamo degli incompetenti, degli ignoranti, in realtà il risultato ci dà ragione. Adesso sono sereno, dormo tranquillo".