Papa Francesco, mitra e casula per la bara "indossate altre volte"

In lamina di seta bianca, bordata con una passamaneria tradizionale in oro, in osservanza delle regole liturgiche per le sepolture dei Papi, la mitra è stata realizzata "per la prima volta per il 3 novembre 2014 e successivamente l'ha messa ogni 3 novembre in questi anni per officiare la messa dei cardinali defunti alla Basilica di San Pietro", aggiunge ancora Sorcinelli in un'intervista all'Ansa.