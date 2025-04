La morte del Papa trend topic sui social cinesi: la notizia più cercata per 17 ore, oltre 160 milioni di visualizzazioni

In Cina la morte di Papa Francesco è subito diventata virale sui social: la notizia è stata la più ricercata in assoluto per oltre 17 ore. Oltre 160 milioni le visualizzazioni per "l'imperatore della Chiesa", così viene chiamato il Papa in cinese, con il suo decesso diventato il trend topic. I post spaziavano dal Papa della semplicità e degli ultimi agli incontri con i potenti della Terra, alle profezie millenarie.