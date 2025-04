Sempre al suo fianco: il toccante saluto delle Guardie Svizzere a Papa Francesco

Le Guardie Svizzere non proteggono solo il Papa in vita. Lo accompagnano anche nel suo ultimo viaggio, restando al suo fianco con la stessa dedizione, la stessa solennità, la stessa discreta presenza che da secoli le contraddistingue. Così è stato anche per Papa Francesco: durante la traslazione e anche il suo funerale, tra le lacrime dei fedeli e la compostezza dei riti, gli occhi si sono posati su di loro: fermi, impassibili, profondamente partecipi. Un'immagine che ha commosso il mondo e che ha riassunto in un gesto silenzioso tutta la forza del loro giuramento. E saranno sempre loro a vigilare anche l'elezione del nuovo Papa: nel Conclave le Guardie Svizzere impediranno l'accesso alla Cappella Sistina.