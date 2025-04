Papa Francesco, da oggi l'omaggio dei fedeli in San Pietro | Oltre duecentomila persone attese sabato per le esequie

La salma di Papa Francesco, morto lunedì a 88 anni, sarà traslata questa mattina da Casa Santa Marta nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli. Tre giorni di preghiere, con orari di apertura straordinari, per consentire, a tutti coloro che vorranno, di portare l'ultimo saluto al Pontefice argentino. Sabato mattina alle 10 saranno celebrati i funerali, alla presenza dei grandi della Terra: da Trump a Zelensky, da Von der Leyen a Starmer. Nella cappella di Casa Santa Marta martedì il corpo del pontefice è stato visitato da cardinali, dipendenti vaticani e personalità come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale da martedì a sabato.