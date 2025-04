Il toto-Papa infiamma i bookmaker esteri (ma in Italia non si può): testa a testa Parolin-Tagle

Mentre si avvicina il Conclave, previsto per inizio maggio, che eleggerà il successore di Papa Francesco morto il 21 aprile 2025, cresce l'attenzione non solo tra i fedeli, ma anche nel mondo delle scommesse. E anche se in Italia è vietato scommettere sull'elezione del Pontefice, all'estero il "toto-Papa" è un fenomeno che mobilita milioni di dollari. Secondo quanto registrato dalla piattaforma Polymarket, il mercato "Who will be the next Pope?" ha già superato i 4,5 milioni di dollari di puntate, una cifra record che testimonia quanto sia globalmente sentito l'appuntamento con il nuovo Pontificato. A puntare non sono solo cattolici, ma anche semplici appassionati di eventi storici o di dinamiche vaticane.