Papa Francesco, a Roma It-alert spaventa i cittadini: messaggio impazza sui social

Con un It-Alert inviato alle 13.10 ai telefonini di tutta la città di Roma, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a Papa Francesco, piazza San Pietro chiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18, un'ora prima rispetto a quanto stabilito inizialmente. Il messaggio ha spaventato i cittadini e sui social impazza la protesta con molti utenti che hanno scritto di ritenere eccessivo l'utilizzo del sistema, previsto per gravi emergenze o catastrofi imminenti, per annunciare gli orari di chiusura di piazza San Pietro. Nessun commento dalla Protezione Civile, che ha ritenuto opportuno l'invio del messaggio per aggiornare la popolazione.