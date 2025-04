Lo sgarbo di Netanyahu per la morte di papa Francesco: è una manovra anti-Pizzaballa?

Dal 2 luglio 1999 il bergamasco Pizzaballa è entrato formalmente a servizio della Custodia di Terra Santa e il 24 ottobre 2020 papa Francesco lo ha nominato Patriarca Latino di Gerusalemme. Nel giorno della scomparsa del pontefice, Pizzaballa aveva ricordato l'impegno di Bergoglio per la pace e la "concreta solidarietà del Papa con Gaza", definendola "uno dei simboli del suo pontificato".



"Il Papa - ripeteva l'alto prelato - ha insistito molto su alcuni elementi: l'attenzione ai poveri e agli ultimi, la pace. Basti pensare al legame speciale con la parrocchia a Gaza. Non è una novità nella Chiesa, ma sono stati temi tipici di questo pontificato. Ha messo la pace come questione centrale della vita religiosa, non una delle questioni. Il Papa ha più volte detto che non si può essere credente, non si può avere una relazione con Dio se non si desidera la pace in generale. Poi è stato sempre per il dialogo con le chiese, le culture, pensiamo ad Abu Dhabi, all'enciclica 'Fratelli Tutti' per esempio".