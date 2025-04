Prima della tanatoprassi di papa Francesco: quando il corpo di Pio XII "esplose"

Galeazzi Lisi passò, però, alla storia come l'"archiatra corrotto", per la sua assenza di scrupoli (pare vendesse notizie sulla salute del Santo Padre ai giornali e che riuscì a far soldi persino sulle foto del pontefice scattate sul letto di morte) e per l'imbarazzo che causò al Vaticano per l'inconveniente che andò a disonorare i funerali del pontefice.