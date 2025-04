Trump e Zelensky si sono visti prima del funerale di Papa Francesco e si incontreranno a fine cerimonia

"Nyt": "Zelensky pronto a consegnare a Trump una controproposta" - L'Ucraina ha elaborato una controproposta al piano negoziale degli Stati Uniti, giudicato da Kiev e dai suoi alleati europei eccessivamente favorevole alla Russia, e Zelensky potrebbe consegnare il documento all'omologo Trump già in occasione dei funerali di Papa Francesco. Lo scrive il "New York Times", secondo cui nella proposta figurano aperture su temi finora considerati non negoziabili. Il piano prevede che non vi siano limitazioni alle dimensioni dell'esercito ucraino, la creazione di un "contingente di sicurezza europeo" sostenuto dagli Stati Uniti schierato in territorio ucraino e l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare la ricostruzione. Questi tre punti appaiono difficilmente accettabili per il Cremlino.