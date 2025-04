La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.158. Mosca e Kiev "sono molto vicini a un accordo e le due parti dovrebbero ora incontrarsi, ad altissimo livello, per concluderlo. La maggior parte dei punti principali è stata concordata". Lo ha scritto Donald Trump su Truth dopo essere arrivato a Roma per i funerali del Papa. In precedenza aveva lanciato un ultimatum a Zelensky: "Firmi subito l'accordo sulle terre rare, è in ritardo di tre settimane". Intanto a Mosca colloquio tra Putin e l'inviato speciale di Trump, Steven Witkoff. Il consigliere per la Politica estera del leader del Cremlino ha riferito che si è parlato soprattutto di avviare trattative dirette tra Russia e Ucraina. Alla proposta di una Crimea russa, Zelensky ha replicato: "La Crimea appartiene al popolo ucraino". Parlando del raid notturno compiuto da Mosca su Kiev, il leader ucraino ha accusato la Russia di aver usato un missile balistico "made in Corea del Nord". Intanto, secondo il Times, la Gran Bretagna potrebbe rinunciare al progetto di inviare migliaia di soldati a protezione dell'Ucraina perché i rischi sono considerati "troppo elevati".