La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.157. "Sto mettendo una forte pressione sulla Russia" per arrivare a una pace. Lo ha detto Trump parlando dallo Studio Ovale. Putin, ha aggiunto il presidente americano, si è offerto di "fermare la guerra e la conquista dell'intera Ucraina". In precedenza il tycoon aveva criticato il leader russo, chiedendo di fermare gli attacchi: "Vladimir basta!". Zelensky, parlando del raid notturno compiuto da Mosca su Kiev, ha accusato la Russia di aver usato un missile balistico "made in Corea del Nord". Intanto, secondo il Times, la Gran Bretagna potrebbe rinunciare al progetto di inviare migliaia di soldati a protezione dell'Ucraina perché i rischi sono considerati "troppo elevati". Il segretario della Nato Rutte: "L'Ucraina ha giocato le sue carte, ora la palla è chiaramente nel campo della Russia".