La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.156. Donald Trump ha detto di credere di aver raggiunto un "accordo con la Russia" per porre fine alla guerra in Ucraina, dichiarando che ora deve ottenere il via libera di Zelensky. Le trattative con il leader ucraino sono "più difficili del previsto", ha ammesso Trump attaccando duramente Zelensky per il suo rifiuto di riconoscere la Crimea come russa, definendolo un uomo "senza carte da giocare" e parlando di "dichiarazioni incendiarie" da parte del presidente ucraino "che rendono difficile la pace". L'accordo di pace americano a Russia e Ucraina prevede che Kiev accetti l'esistenza di zone occupate da Mosca, come la Crimea. Tra i punti del piano Usa presentato alle parti, inoltre, "l'Ucraina deve astenersi dal cercare di entrare nella Nato". Il tycoon potrebbe incontrare Putin dopo il viaggio in Arabia Saudita."Siamo pronti a negoziare, ma non a capitolare", ha spiegato la vicepremier ucraina Svyrydenko. Spetta a Kiev "decidere del proprio destino", ha ribadito un portavoce di Downing Street, incalzato sulle parole con cui JD Vance ha evocato la necessità di concessioni territoriali nell'ambito di un qualunque accordo di pace.