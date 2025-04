La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.155. Secondo il Financial Times, il presidente russo Putin ha offerto di congelare la guerra lungo l'attuale linea del fronte. Secondo le fonti citate dal giornale, gli europei si sarebbero tuttavia mostrati scettici temendo che l'apparente concessione serva solo a ingolosire l'amministrazione Trump. In settimana l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è atteso a Mosca. Intanto il ministero degli Esteri ucraino ha convocato l'ambasciatore di Pechino per esprimere "seria preoccupazione", sostenendo che combattenti cinesi sono stati arruolati nell'esercito russo e aziende cinesi avrebbero aiutato la Russia a produrre materiale bellico.