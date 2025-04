Guerra in Ucraina, Putin: "Analizzerò la proposta di Zelensky per uno stop agli attacchi sulle infrastrutture civili"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.154. E' scaduta la tregua di Pasqua annunciata da Vladimir Putin, e dal Cremlino è già arrivata la conferma: non ci sarà alcuna proroga. Poche ore dopo, Kiev ha denunciato un massiccio attacco con il lancio di tre missili e 96 droni contro il territorio ucraino. Il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di non aver mai interrotto le ostilità, parlando di “almeno duemila raid” condotti dall’esercito russo anche durante la tregua. Putin, da parte sua, ha confermato la ripresa delle operazioni militari e ha sostenuto che l’Ucraina avrebbe accettato la tregua solo perché “consigliata” da attori esterni. Il presidente russo ha aperto alla possibilità di valutare una proposta di Kiev per un accordo finalizzato a evitare attacchi su obiettivi civili: “Tutto questo va chiarito, è un oggetto per un esame molto dettagliato, forse anche in forma bilaterale", ha spiegato.