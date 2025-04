I migliori campeggi d’Italia

FAMILY - Animazione coinvolgente, aree giochi sicure, menù dedicati e alloggi funzionali: il premio “Family” celebra i camping village che mettono al centro le esigenze delle famiglie, con servizi pensati per rendere la vacanza piacevole e rilassante per grandi e piccini. Quest’anno, in testa alla classifica c’è il Salice Club Resort di Corigliano Calabro (Cosenza), che vanta numerosi servizi che spaziano dall’animazione, con mini club e spettacoli serali, allo sport, tra attività all’aria aperta e tornei sportivi per adulti e bambini, passando per una biberoneria servita al ristorante.



PET FRIENDLY - Sempre più viaggiatori scelgono di condividere le vacanze con i propri animali e il premio “Pet Friendly” è pensato proprio per quelle strutture che accolgono con entusiasmo gli amici a quattro zampe, offrendo spazi dedicati, servizi su misura e un’ospitalità senza compromessi. A distinguersi, quest’anno, è il Pineto Beach Village & Camping di Pineto (Teramo), che accoglie animali di qualsiasi taglia offrendo soluzioni abitative pet-friendly e aree dedicate (come la Bau Beach, la Bau Shower e la Bau Exercise Area) e consentendo agli amici a quattro zampe di accedere anche a bar e ristoranti. Al momento del check-in, gli ospiti pelosi ricevono inoltre un kit di benvenuto con coccole, acqua fresca e tutto il necessario per la loro vacanza.



GLAMPING - Coniugare l’emozione del campeggio con il comfort di un soggiorno esclusivo: il premio “Glamping” è destinato alle strutture che offrono esperienze immersive nella natura, senza rinunciare allo stile, alla cura dei dettagli e a servizi di alto livello. In occasione della decima edizione dei Certificati di Eccellenza, a essere premiato è il Pampaleone Glamping Resort di Acireale (Catania), struttura che unisce la bellezza della natura siciliana con il comfort e la raffinatezza delle sue Tende Safari: soluzioni abitative caratterizzate da verande esterne, angoli cottura e proposte luxury, come le Tende Safari Pompelmo, più spaziose e perfette anche per famiglie numerose o coppie in cerca di maggiore tranquillità.



RESTAURANT - La qualità dell’offerta enogastronomica è spesso decisiva nella scelta di una struttura, per questo è nato il premio “Restaurant”, che valorizza i camping village che sanno raccontare il proprio territorio anche a tavola, con piatti curati, materie prime locali e un servizio attento al gusto. Medaglia d’oro 2025 è il Camping Solcio di Lesa (Novara), che spicca grazie alla qualità e all'autenticità della sua cucina, distinguendosi per l'uso di materie prime fresche e di stagione che danno vita a piatti che celebrano i sapori nazionali, con sfumature internazionali. Per gli amanti della pizza, la struttura propone anche una vasta scelta che soddisfa ogni palato.



CAMPER - Il premio “Camper” celebra le realtà che rispondono alle esigenze dei camperisti, offrendo piazzole attrezzate, accessi agevoli e servizi funzionali. Sul gradino più alto del podio, nel 2025, c'è il Cieloverde Camping Village di Grosseto, premiato per le sue ampie piazzole immerse nella splendida pineta della Maremma toscana, dove i camperisti possono trovare aree che consentono facili manovre, accesso comodo e servizi pratici, come carico e scarico. Le piazzole, che variano tra gli 80 e i 100 metri quadrati, sono inoltre ben equipaggiate con attacchi elettrici e telefonici.



ORIGINALITA’ - Case sugli alberi, tende safari, botti di legno e alloggi creativi: il premio “Sistemazioni originali” è pensato per chi vuole stupire i propri ospiti con alloggi insoliti, capaci di rendere davvero unica l’esperienza open air, proprio come fa il Camping Seiser Alm di Fiè allo Sciliar (Bolzano). A fare la differenza le sue Forest Tents: tende minimaliste, pensate per adulti e realizzate con materiali naturali come legno e vetro, che offrono un rifugio esclusivo ed ecosostenibile nel cuore delle Dolomiti. Senza arredi interni, permettono di vivere un lusso essenziale (alimentato da energia idroelettrica), con una vista mozzafiato e il massimo della tranquillità. A queste si affiancano le Dolomites Lodges: rifugi in legno di cirmolo che uniscono design alpino e benessere e dotati di riscaldamento a pavimento e sauna panoramica, per un'atmosfera intima e rilassante in perfetta armonia con l’ambiente circostante.



WELLNESS - Il premio “Wellness” è destinato ai camping che coniugano le bellezze del soggiorno all’aria aperta con esperienze rigeneranti: aree spa, trattamenti, percorsi sensoriali e ambienti pensati per il benessere di corpo e mente. A distinguersi, quest’anno, è stato il Camping Caravan Park Sexten di Sesto (Bolzano), che unisce campeggio tradizionale, glamping e un hotel wellness di alta classe, con una vista mozzafiato sulla Meridiana di Sesto. Il centro benessere a 5 stelle offre una vasta gamma di servizi: un'oasi di saune, un parco Kneipp, una piscina concepita per integrarsi armoniosamente con la natura e una Meridiana SPA, per trattamenti e massaggi rilassanti.



GREEN - Risparmio energetico, rispetto per l’ambiente, mobilità elettrica e prodotti locali: il premio “Green” valorizza i camping village che hanno fatto della sostenibilità una vera e propria filosofia, integrandola in ogni aspetto dell’esperienza turistica. Sul gradino più alto del podio, nel 2025, c’è il Camping La Quercia di Lazise (Verona), una struttura che si distingue per un progetto ambientale di ampio respiro che promuove biodiversità, piantumazione ecologica, tutela delle acque del Lago di Garda e delle piante secolari. A questo si affiancano l’utilizzo esclusivo di energia 100% rinnovabile, pannelli fotovoltaici, luci LED, raccolta differenziata porta a porta e servizi per la mobilità sostenibile.



ACCESSIBILITA’ - Inclusività e accessibilità sono valori fondamentali per un’accoglienza autentica. Il premio “Accessibilità” riconosce l’impegno delle strutture che garantiscono ambienti privi di barriere architettoniche, servizi fruibili e attenzione reale alle esigenze delle persone con disabilità. A guidare la classifica, quest’anno, c’è il Pappasole Camping Village di Piombino (Livorno), che si è distinto per il suo impegno concreto nell'offrire una vacanza senza barriere, proponendo sistemazioni e servizi progettati per rispondere alle esigenze di chi ha difficoltà motorie, che può così vivere il camping village senza preoccupazioni.



EXPERIENCE - Il premio “Experience” celebra le strutture capaci di trasformare la vacanza in un’esperienza completa che unisce sport, divertimento, relax e gastronomia. Quest’anno, l’offerta da medaglia d’oro è quella del Villaggio Camping Rubicone di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), che coniuga comfort e divertimento proponendo ristoranti, bar, servizi esclusivi come un beauty center e una darsena privata per piccole imbarcazioni, ma anche mini club, animazione serale, piscina con scivoli e spray park, piscine idromassaggio e solarium. Per i più sportivi non mancano inoltre corsi gratuiti di tennis, golf, tiro con l'arco e canoa, tornei giornalieri e campi da calcio, pallavolo e basket.



NATURAL PARADISE - Riserve naturali, laghi cristallini, boschi rigogliosi o spiagge incontaminate: il premio “Natural Paradise” celebra i camping village immersi in paesaggi spettacolari, in cui la natura non fa solo da cornice, ma diventa protagonista. È il caso del Camping Village Le Esperidi di Bibbona (Livorno), immerso in un paesaggio unico e con accesso a spiagge incontaminate, circondate da dune naturali e da una rigogliosa pineta che separa il mare dalla terra. Qui gli ospiti possono esplorare la Macchia della Magona, un paradiso naturale protetto con sentieri immersi nel verde, o scoprire la Strada del Vino della Costa degli Etruschi, tra vigneti e panorami mozzafiato. Non lontani ci sono anche borghi medievali come Casale Marittimo, che offre splendide vedute sulla Val di Cecina e sul mare, e Bolgheri, noto per suo il Viale dei Cipressi.



GREAT BATHROOM - Ritorna anche nel 2025 il premio “Bagni in Piazzola - Great Bathroom”, dedicato alle strutture che offrono servizi igienici privati direttamente in piazzola. A guidare la Top 10 è il Fornella Camping & Wellness Family Resort di San Felice del Benaco (Brescia), che si è distinto per l’offerta di piazzole equipaggiate con bagni privati completi di WC, doccia, lavabo e lavello per i piatti esterni, per rendere l'esperienza in campeggio più simile a quella di un soggiorno in hotel, ma con il contatto diretto con la natura. Il campeggio ha pensato anche a soluzioni per i camperisti, con piazzole appositamente progettate per i veicoli ricreazionali e dotate di terrazza coperta e separazioni per la privacy.