Camper e van: cinque consigli per chi viaggia

Proprio per questo l’APC, Associazione Produttori Camper e Caravan per il 2024 ha scoperto cinque tipologie di viaggio per chi ama viaggiare in piena libertà. Dalla Spagna all’Alto Adige, dalla Francia e dalla Germania fino all’Umbria ecco alcune mete interessanti.

Solo travel

Uno dei trend del 2024, massima espressione di libertà e di leggerezza, sarà quello dei viaggi in solitaria. Nessuna decisione da prendere in comune, completa autonomia riguardo a orari e posti da vedere e la voglia di liberare la mente per scoprire nuovi posti e perché no, conoscere meglio se stessi. Un tour alla scoperta del Sud della Spagna è lo spunto perfetto per questo tipo di viaggio, grazie alle sue splendide città e alle spiagge ricche di divertimento e ottimi chiringuitos dove potersi rilassare gustando ottime tapas. Camper Area MiluCar, in provincia di Malaga, è l'area sosta giusta per questo tipo di viaggio.





Pet travel

Se è vero che gli animali sono i migliori amici dell’uomo, è anche vero che portarli in viaggio con noi non è sempre facile. Il camper, però, offre la possibilità di tenere i propri amici a 4 zampe, condividendo con loro momenti speciali. Il Trentino-Alto Adige, con i suoi immensi spazi verdi e tanti percorsi per effettuare delle belle passeggiate, saprà soddisfare tutti, amici pelosi compresi. Il Camping Corones, situato sulle Dolomiti, precisamente a Rasun in Alto Adige, è il luogo perfetto. I cani, infatti, troveranno una sezione docce a loro dedicata e tanto spazio nei dintorni per passeggiate, corse e momenti giocosi.





Viaggio di coppia

Cosa c’è di più romantico di svegliarsi la mattina, insieme al proprio partner, avvolti dal profumo di un campo di lavanda? APC consiglia di preparare il camper per un meraviglioso road trip immersi nella Provenza. Più precisamente suggeriamo di recarsi a Valensole, un luogo ricco di piccole botteghe e negozietti tipici. Inoltre, per chi si recherà in questo paese nei giorni di mercoledì e sabato, immancabile un giretto nel mercato cittadino, dove poter acquistare tantissimi prodotti, alimentari e non, a base di lavanda. L'Area Camper Le Lavandins, sarà il pit stop giusto per scoprire queste zone ricche di fascino e romanticismo.





Sportivi

Per gli amanti dello sport e dell'inverno, se le rigide temperature non spaventano, ci si può dirigere verso le Valle della Mosella (Germania), zona che inizia da Treviri ed arriva fino a Coblenza in un susseguirsi di anse fluviali, ponti, vigneti con monorotaia e paesini caratteristici. Un luogo dai paesaggi unici, ricco di percorsi ideali per cimentarsi in trekking o girare in bicicletta grazie alle molteplici piste ciclabili lungo il percorso. Sun Park Wohnmobilpark, nella località di Bernkastel-Kues, è un’area attrezzata perfetta per ricaricare le energie dopo una lunga giornata di sport.