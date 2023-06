Camper e surf in Europa: cinque luoghi da non perdere

In estate, poi, cresce la voglia di avventura e di evasione e molti pensano che non ci sia miglior modo per liberare la mente se non salire a bordo del proprio camper. Per queste vacanze estive L’Associazione Produttori Camper e Caravan propone alcuni temi per chi ama il camper, il mare e il divertimento ha selezionato le oasi per surfisti migliori per chi vi si reca in camper.



Sagres, Algarve, Portogallo - Sulla punta occidentale della regione dell’Algarve, Sagres è una meta che stupisce per i paesaggi selvaggi e l’animo tranquillo e pacifico. Le sue scogliere mozzafiato affacciano sul paradiso dei surfisti: lunghe spiagge sabbiose che ospitano maree perfette sia per i principianti del surf che per i veterani.



Hendaye, Paesi Baschi, Francia - Nota come quintessenza degli sport acquatici francesi, la baia sabbiosa di Hendaye è particolarmente sicura e divertente, soprattutto per i principianti. Questa località paradisiaca vanta innumerevoli spot ideali per camperisti che approcciano al surf per le prime volte, essendo anche attrezzata e fornendo corsi tutto l'anno.



Mortehoe, Regno Unito - Mortehoe è un piccolo villaggio, nel sud-ovest dell'Inghilterra, in cima alla collina che regala un panorama assolutamente spettacolare. Famosa per le sue scogliere, le sue spiagge come Woolacombe Beach risultano il luogo ideale per i surfisti.



Cantabria, Spagna - Culla del surf in Spagna, si trova sulla costa settentrionale del paese e il suo litorale si perde a vista d’occhio. La regione della Cantabria è perfetta per sfidare le onde del Mar Cantabrico ed è apprezzatissima anche dagli amanti della van life per le zone di natura incontaminata molto estese.



Capo Mannu, Oristano, Italia - Una delle mete italiane predilette per i surfisti è ad Oristano, a nord ovest della città. Qui si trovano spiagge solitarie e mare cristallino, come la spettacolare Capo Mannu, adatta ai surfisti esperti per la presenza di un tipo di fondale a scogli.



