Sardegna on the road dal Golfo dell'Asinara alla Costa Smeralda

Da gustare con un panoramico itinerario che parte da Porto Torres e arriva ad Olbia, in una terra ultra millenaria con tanti luoghi selvaggi e nascosti da scoprire. Un itinerario ideale, interamente costiero, di nemmeno 200 km, ci guida, attraverso il litorale settentrionale, tra le province di Sassari e di Olbia-Tempio Pausania.



Da Porto Torres a Castelsardo

Si parte da Porto Torres, nel golfo dell’Asinara: è il principale scalo della Sardegna nord-occidentale e il punto di riferimento per le escursioni sulle spiagge di Platamona, circondate da pini ed eucalipti. In città, da vedere San Gavino (1080), la più grande e antica basilica romanica della Sardegna e l’area archeologica romana con le terme e il Ponte Romano, anch'esso il più grande e antico dell’isola. Consigliate due deviazioni: la prima è a ovest per non perdere lo splendido mare di Stintino che dall’azzurro passa al celeste e al blu, la Pelosa (la splendida e famosissima spiaggia di sabbia bianca dai fondali bassissimi e dall’incredibile color turchese) e il Parco nazionale dell’Asinara. L’altra deviazione porta all’altare prenuragico di monte d’Accoddi, imponente monumento megalitico che risale alla metà del IV sec. a.C. Tornando sulla costa, su un promontorio roccioso ecco l’inconfondibile sagoma di Castelsardo, incantevole borgo medioevale e fra località turistiche più suggestive della Sardegna. Fondato nel 1102 dai nobili genovesi Doria, conserva il suo antico aspetto, con possenti mura, vicoli stretti e lastricati, edifici storici e l’imponente castello sulla rocca. A 4 km dal paese incontriamo la Roccia dell’Elefante, una delle immagini iconiche della Sardegna, grande masso che il vento, la pioggia e la salsedine hanno modellato e scolpito nella forma del grande mammifero che ne porta il nome.





Dalla Costa Paradiso a Palau

Le limpide spiagge della Costa Paradiso accompagnano la via verso Santa Teresa di Gallura: lungo la strada si incontra Isola Rossa, che prende il nome dal colore del suo granito. Capo Testa, dove il vento non manca mai, è una penisola tutta roccia: qui i romani estraevano il granito, e nell’antica cava vi sono ancora resti di colonne sbozzate. Santa Teresa, tra le più frequentate località della Gallura, domina le Bocche di Bonifacio, da cui partono i traghetti per la Corsica e per l’arcipelago della Maddalena. Quindi eccoci a Palau, la porta d’accesso alla Maddalena, la cui costa rocciosa modellata dal vento ha creato figure di grande suggestione, come il gigantesco Orso, proprio di fronte a Caprera. Vicino c'è Porto Raphael, da cui parte la scalinata che, giunta all'antica vedetta militare, offre il panorama più bello sulla Maddalena e la costa.