Vini della Sardegna: alla scoperta dell'enoarcheologia

In Spagna per turismo detox e benessere

Antiche sono le origini della coltivazione della vite in Sardegna che, come testimoniano i ritrovamenti di vinaccioli del sito nuragico di Sa Osa, databili tra il 1300 e il 1100 a.C. Insomma qui un sorso di vino è un viaggio sensoriale che riassume l'Isola intera in un solo bicchiere.



Nuragus - Coltivato nelle province di Cagliari, Oristano e Nuoro, il Nuragus invita a conoscere località come Dolianova, Serdiana, Ussana, Sanluri e Gergei e molte altre ancora. Si parte dal centro storico di Cagliari, verso Settimo San Pietro, nel cuore del Parteolla, dove l'Azienda Vitivinicola Deiana invita a scoprire una combinazione perfetta di tradizione e innovazione nella produzione di vini di alta qualità. Nella vicina Dolianova, poi, è possibile ammirare la splendida concattedrale di San Pantaleo, un gioiello romanico. L’esperienza prosegue a Serdiana, dove le Cantine Argiolas e Audarya offrono visite guidate e degustazioni di vini pregiati, immersi tra le vigne. A Sanluri, da non perdere è la Cantina Su'entu. Infine, a breve distanza da Barumini e dal celebre complesso "Su Nuraxi", la Tenuta Olianas attende i visitatori con i suoi 30 ettari di vigneti, gestiti secondo principi biodinamici ed energie rinnovabili.



Leggi Anche Sud Est della Sardegna: mare purissimo e natura selvaggia

Cannonau - Dalle maestose montagne del Gennargentu fino alla splendida costa, l’Ogliastra, nella Sardegna centro-orientale, è celebre per la produzione del Cannonau, il vitigno autoctono più rinomato dell’Isola, nonché il più antico del Mediterraneo. Qui il vitigno trova il suo habitat naturale, dando vita a vini eccezionali. Tra le numerose aziende vinicole locali, spicca Antichi Poderi Jerzu, una cooperativa fondata nel 1950 che si estende su 650 ettari di vigneti. Attraverso una visita guidata presso la loro esclusiva torre vinaria, è possibile scoprire le sette linee di prodotto che caratterizzano la cantina. L'Ogliastra non è solo rinomata per i suoi vini straordinari, è anche un territorio da esplorare e ammirare. I panorami suggestivi di Cala Luna e Cala Goloritzè incantano i visitatori, mentre le Grotte del Bue Marino e del Fico raccontano storie secolari. E coloro che desiderassero immergersi ancora di più nella storia, possono avventurarsi alla scoperta dei grandi insediamenti nuragici di s'Arcu e is Forros, Ruinas e Serbissi.



Vernaccia - Nella parte occidentale della Sardegna, la provincia di Oristano si rivela come la porta d'accesso alle meraviglie naturali e all'anima nobile dell'Isola. Qui, la Vernaccia, un antico e nobile vitigno introdotto dai Fenici, regna sovrana. Presso la Cantina Contini, un punto di riferimento per scoprire la vera essenza della Vernaccia, si può apprezzare non solo l'eccellenza di questo vino bianco dal profumo di mandorla e miele, ma anche la tradizione, i luoghi e la natura che lo circondano. La provincia di Oristano custodisce straordinarie testimonianze culturali, come il sito archeologico di Mont'e Prama con i suoi Giganti, colossali statue in pietra risalenti a 3.000 anni fa, e il misterioso tempio a pozzo nuragico di Santa Cristina, affiancato dalla chiesetta campestre dell'XI secolo. A pochi chilometri da Oristano, il complesso nuragico di Nuraghe Losa testimonia le fasi costruttive che si susseguirono tra il XV e la fine del XII secolo a.C.



Grenazza - Nel cuore della Barbagia, un tesoro enologico attende di essere scoperto: il Grenazza. In un emozionante itinerario tra colline rigogliose e paesaggi incantevoli, si può vivere un'avventura sensoriale senza pari. La cantina Sedilesu, custode della tradizione vitivinicola, offre vini dal carattere forte e autentico, che raccontano il territorio ad ogni sorso. A Mamoiada, un borgo pittoresco intriso di fascino e tradizioni, si trovano Vigne Muzanu, Cantina Canneddu, tappe imprescindibili per gli amanti del Grenazza, così come lo è Cantine Oliena, dove si possono scoprire vini straordinari che esprimono la profonda connessione tra la terra e l'uomo. Lungo il percorso, il Museo della Maschera di Mamoiada e il Museo Etnografico di Nuoro offrono un'immersione nelle antiche tradizioni e nella cultura sarda, mentre il sito archeologico di Sa Sedda 'e sos Carros, nel territorio di Oliena, rivela la storia della Barbagia. Le Sorgenti di Su Gologone a Oliena e la Fondazione Nivola a Orani completano l'itinerario.



Leggi Anche Gallura e Maddalena, tutto il fascino della Sardegna del nord

Malvasia - Nel suggestivo nord-ovest dell'Isola, la Malvasia rivela tutta la sua intensità in un vino dal colore ambrato, dal profumo avvolgente di albicocca e miele, e dal sapore vellutato e persistente. Bosa, una pittoresca città che si affaccia sul fiume Temo, è la zona principale di produzione di questa pregiata varietà. Qui, si possono visitare rinomate cantine come le Cantine Columbu e le Cantine Madeddu, gioielli enologici con una lunga tradizione e passione per la produzione di vini di alta qualità. Le esperienze di degustazione guidate da esperti vinificatori permettono di assaporare la Malvasia e scoprire i segreti della sua produzione tra splendidi vigneti. La bellissima cittadina di Alghero, con la rinomata Cantina Sella & Mosca, offre un'altra opportunità per apprezzare la Malvasia e immergersi nell'arte della vinificazione.



Vermentino - La Strada del Vermentino di Gallura, infine, attraversa Arzachena, Olbia, Berchidda e Tempio Pausania, rivelando vini dalle caratteristiche organolettiche uniche. I vigneti, coltivati su terreni granitici ricchi di argilla, godono di un clima temperato e venti costanti. Lungo questo itinerario, numerose cantine e tenute vinicole offrono vini di altissima qualità, avvolte da paesaggi incantevoli di colline e valli verdi. La Cantina Surrau ad Arzachena incanta con la sua produzione di vini di alta qualità e un'atmosfera accogliente. A Luogosanto, Siddùra offre una cantina moderna e innovativa, in cui la vinificazione si unisce alla sostenibilità ambientale, al punto che il suo Maìa si è recentemente aggiudicato il premio come Miglior Vermentino d’Italia. La Cantina Piero Mancini si distingue per la passione e l'impegno nella produzione del Vermentino di eccellenza. Ogni viticoltore offre un'esperienza di degustazione unica, guidando i visitatori alla scoperta dei segreti di questo straordinario vino.



Per maggiori informazioni: www.sardegnaturismo.it, www.sardegnacultura.it