Sud Est della Sardegna: mare purissimo e natura selvaggia

Capo Ferrato - Un luogo solitario tra le amate e vivaci spiagge del Sarrabus, nel sud-est della Sardegna, è come una riserva protetta dove percepire il mare nella sua preziosa essenzialità. Non solo spiagge ma anche un promontorio selvaggio, ideale per camminare e riconnettersi con la natura e la storia di questi luoghi. Il percorso per raggiungere la cima è costellato ovili, domus de Janas e nuraghi. Raggiunta la vetta è la vista si perde sul territorio di Muravera: sospesa sul paesaggio del Sarrabus, dalla foresta del parco dei Sette fratelli alle vivaci e lunghissime spiagge, a nord Colostrai e Feraxi con alle spalle le oasi umide, gli stagni e la peschiera, verso sud l'ultimo lembo dell'immensa distesa di Costa Rei. Si riconosce il reticolo di sentieri che portano a Porto Pirastu, al panoramico faro di Capo Ferrato e alle scogliere che chiudono e nascondono alla vista tante piccole baie, riservati paradisi dai fondali ideali per lo snorkeling con maschera e pinne.



Il profumo del Mediterraneo - A Capo Ferrato regna il silenzio, pochi passi a piedi e gli unici rumori saranno il suono delle onde e il canto dei grilli, qui si è avvolti da intensi profumi delle essenze mediterranee e si è rapiti dall'incanto delle solitarie e selvagge spiagge di Cala sa Figu e Portu s'Illixi, incastonate tra selvagge scogliere, raggiungibili soltanto per mare o a piedi attraverso un sentiero. Piccole fatiche, ricompensate da una giornata al mare fuori da ogni schema convenzionale, i luoghi appartati del promontorio di Capo Ferrato sembrano siano lì ad aspettare chi vuole godere del loro speciale ambiente marino, naturalmente primordiale.



Castiadas - Mare e spiagge tropicali, oasi naturalistiche e produzioni agroalimentari di qualità: Castiadas è un Comune del Sarrabus, autonomo dal 1986, che occupa un vasto e ricco territorio, abitato sin dal periodo prenuragico, frequentato sino all’ epoca romana e oggi costituito da caratteristiche borgate. I 13 chilometri della costa di Castiadas sono uno dei tratti più belli della Sardegna, un susseguirsi di scenari di sabbia bianca e colori abbaglianti, luoghi perfetti, non solo per l’estate ma anche per break in primavera e autunno, complici le belle giornate soleggiate e terse. Risalendo il litorale a partire dal confine con Villasimius e con l’area marina di Capo Carbonara, si incontra un gioiello di valore assoluto, Cala Pira, angolo di paradiso protetto da un promontorio su cui è arroccata la torre omonima: soffici dune sono circondate da graniti e profumate da ginepri secolari e macchia mediterranea.



Cala Sinzias - Più a nord un’altra perla, Cala Sinzias con due chilometri di sabbia soffice, e bianchissima, un fondale limpido e acque dalle varie sfumature azzurre. Alle spalle una fitta vegetazione: lentischi, pini ed eucalipti. Poi ci sono la spiagge di San Pietro (o cala Marina), ampia e bellissima con i suoi riflessi dorati, di monte Turno e di sant’Elmo. Oltre, inizia Costa Rei, dieci chilometri di spiagge di sabbia fine e dorata che degradano verso un mare color del cielo. Nell’ordine si ammirano le spiagge di Cannisoni e di Santa Giusta, sino allo ‘Scoglio di Peppino’, confine tra i territori di Castiadas e Muravera.



