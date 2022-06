Penisola di Kamenjac: alla scoperta del lato wild dell'Istria

Qui crescono le orchidee (33 specie) e più di 500 piante diverse. Sul vicino isolotto di Fenolega si possono vedere orme di dinosauro, mentre la penisola stessa dispone di piattaforme dalle quali si gode di una vista meravigliosa sull’Adriatico. Un luogo magico, Punta Promontore estrema punta meridionale della penisola dell’Istria con delle magnifiche spiagge. Eccole.





La punta estrema della penisola, una magnifica spiaggia rocciosa raggiungibile solo a piedi. Perfetta per chi cerca la privacy e ama stare lontano dalla folla.Ricoperta di ghiaia e ciottoli, è una spiaggia adatta anche alle famiglie con bambini. La spiaggia di Debeljak è una delle spiagge più famose di Capo Kamenjak, frequentata da molti giovani che si divertono a praticare il gioco acquatico chiamato “Picigin” (si gioca inacqua bassa con una pallina).Si trova nell'omonima baia, sul lato occidentale della penisola di Kamenjak. La parte centrale della spiaggia è ricoperta di ghiaia e ciottoli. Molto frequentata in stagione estiva, anche grazie al bar sulla spiaggia Penižule (food & drink). Il sentiero didattico e ricreativo “Sulle orme dei dinosauri a Kamenjak” si trova sul lato destro della baia di Penižule, a soli 50 metri dall'ingresso.E’ una spiaggia che si trova sul lato orientale di Kamenjak. La spiaggia ha un litorale roccioso con facile accesso al mare ed è adatta anche a famiglie con bambini. Qui è possibile noleggiare l'occorrente per la spiaggia e le attività sportive come windsurf e kitesurf, biciclette, passeggini, lettini e ombrelloni. Nella spiaggia di Skoljic c'è un locale sulla spiaggia che offre bevande e cibo.Questa spiaggia si trova nell'omonima baia, che fa parte della più grande baia di Veliki Portić. La spiaggia di Mali Portić è l'unica spiaggia sabbiosa di Capo Kamenjak. La baia di Mali Portic offre un ancoraggio sicuro per barche di medie e piccole dimensioni.Per maggiori informazioni: www.istra.hr