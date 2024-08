Le mete pet friendly da scoprire in camper

CAMPING CORONES, DOLOMITI (BZ) - Il Camping Corones, a Rasun in Alto Adige, è perfetto in estate, soprattutto per gli amanti del trekking e delle lunghe passeggiate immersi nella natura. Qui si trovano aree gioco per i più piccoli ma anche luoghi adults only come il centro spa e wellness. Ovviamente un occhio di riguardo è riservato agli amici a 4 zampe, infatti per i cani sono previste delle docce a loro dedicate e tanto spazio nei dintorni per passeggiate, corse e momenti giocosi.



PINETO BEACH VILLAGE E CAMPING (TE) - Questo campeggio a Pineto, in Abruzzo, si è aggiudicato il premio Pet Friendly Excellence 2021, come miglior campeggio in Italia con animali ammessi. Gli amici a 4 zampe verranno accolti con coccole e un kit di benvenuto per metterli subito a proprio agio, grazie anche alla creazione di spazi appositi all’ombra, per permettere loro di rinfrescarsi quando il sole è troppo forte. La Bau Beach è proprio adiacente al campeggio, così da poter giocare in acqua insieme a loro, e, per far fare loro un po’ di moto, sono presenti anche due aree di sgambamento.