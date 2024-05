Le migliori strutture open air in Italia

Ad assegnare per il nono anno consecutivo i riconoscimenti è Campeggi.com di KoobCamp, leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze.



Tante le strutture che quest’anno si sono distinte per l’alta qualità e l’attenzione rivolta all’adeguamento di spazi e servizi già esistenti per rispondere alle esigenze sempre più specifiche dei viaggiatori. Tra le regioni a emergere è il Veneto, che porta a casa ben tre riconoscimenti, seguito da Lazio e Abruzzo. Dai vincitori dei premi Green e Family a quelli Experience e Wellness, ecco le strutture premiate quest’anno.

La proposta enogastronomica è determinante al momento della prenotazione di una vacanza ed è proprio per i palati più attenti che è nato il premio Restaurant. Il riconoscimento è stato assegnato al Camping Toblacher See di Dobbiaco (BZ), in Trentino-Alto Adige. Nel ristorante si possono gustare i migliori prodotti del territorio, per una cucina all’insegna dello slow food.

Manovre agevoli di accesso, possibilità di carico e scarico, luoghi in cui fare passeggiate, escursioni e sport: queste sono le caratteristiche preferite dai camperisti al momento della prenotazione delle proprie vacanze. A loro, e alle destinazioni attente a queste esigenze, è dedicato il premio Camper, quest’anno assegnato al Flaminio Village Camping Bungalow Park di Roma. Tanti i suoi punti di forza: ampie piazzole dotate di allaccio elettrico, aree alberate, bagni spaziosi ed eleganti con musica soft in filodiffusione e una sala specchi per make-up.

Il premio Unusual Accommodation premia le strutture che offrono ai propri ospiti la possibilità di vivere i piaceri di una vacanza all’aria aperta soggiornando in un alloggio insolito. Quest’anno a distinguersi è il Camping Lake Placid di Silvi (TE), in Abruzzo: una realtà dotata di splendide mobile home e dove è possibile prenotare anche la nuovissima Iris Boat, una casa galleggiante sul lago pensata per offrire alle coppie un’atmosfera di assoluto relax.

La fusione dei termini inglesi glamorous e camping ha dato origine alla parola glamping, combinazione perfetta per i turisti che amano unire il contatto con la natura, tipico del campeggio, e i comfort di un albergo. Quest’anno il premio Glamping è stato assegnato al Conca D’Oro Camping & Lodge di Baveno (VB), in Piemonte: un vero e proprio “campeggio di lusso” dotato di 223 piazzole, 46 mobile homes, 22 alloggi glamping e un appartamento vista lago.

Il premio Family viene assegnato alle strutture che si sono distinte per i servizi dedicati alla famiglia e, soprattutto, ai più piccoli, dall’animazione alle aree giochi, passando per piscine dedicate e sistemazioni e menù “a misura di bambino”. A spiccare è il Camping Village Baia Azzurra Club di Castiglione della Pescaia (GR), in Toscana, dove è possibile soggiornare in bungalow, appartamenti o in piazzola con il proprio mezzo e scegliere tra i tanti spazi e attività dedicati ai bambini.

Il premio Green celebra le strutture attente all’ambiente, che riducono i consumi, dotate di stazioni di ricarica per auto elettriche e prodotti alimentari a chilometro zero. Il premio 2024 è stato assegnato al Camping La Quercia a Lazise (VR), in Veneto: un vero e proprio green camp parte di un progetto sostenibile che, attraverso la piantumazione di alberi e piante native e alla protezione della fauna locale, mira alla salvaguardia di ecosistemi naturali.

Premio Sport

Ai camping che offrono ai loro ospiti la possibilità di vivere una vacanza attiva è dedicato il premio Sport che quest’anno vede emergere il Pineto Beach Village & Camping, a Pineto (TE), in Abruzzo. La struttura è specializzata in cicloturismo, con numerosi itinerari che partono dalla Costa Teramana per arrivare sul Gran Sasso. Per chi non ama la bici, il camping offre tante attività sportive: dal tennis al beach volley e persino il Pineto Beach Sport Program, con un calendario di attività dedicate agli adulti sotto la guida di istruttori qualificati.





Premio Natural Paradise

Il premio Natural Paradise viene assegnato ai camping village italiani che, immersi in una natura di particolare bellezza, vengono scelti dai viaggiatori proprio in virtù dei loro panorami spettacolari. Ad aggiudicarsi questo riconoscimento, nel 2024, è il Camping Glamping Village Torre del Porticciolo di Alghero (SS), in Sardegna. Situato nel parco di Porto Conte, nella Riviera di Corallo, si estende su 150.000 mq di pineta e macchia mediterranea, dispone di varie tipologie di alloggi (dai bungalow agli chalet) ed è il più grande tra quelli affacciati sul mare della Sardegna.





Premio Wellness

Vacanza all’aria aperta non significa necessariamente “scomoda”, anzi: molti viaggiatori cercano di coniugare il contatto con la natura a esperienze di benessere. Alle strutture più attente a questa caratteristica è dedicato il premio Wellness, conquistato dal Fornella Camping & Wellness Family Resort di San Felice del Benaco (BS), in Lombardia. Il camping è incastonato tra le acque del Lago di Garda e una grande azienda olivicola e offre servizi spa in un centro benessere vista lago.





Premio Experience

I campeggi che offrono ai propri ospiti la possibilità di fare nuove esperienze vengono riconosciuti con il premio Experience. A guidare la classifica di quest’anno è il Jesolo International Club di Jesolo (VE), in Veneto. Il camping si distingue per la varietà dell’offerta: è possibile praticare sport particolari come il beach soccer o affidare i propri bambini a personale qualificato per la Discovery Summer, una sessione quotidiana in cui i più piccoli possono dedicarsi a numerose attività creative.





Premio Accessibilità

I viaggiatori diversamente abili non sempre riescono a trovare una destinazione per le vacanze che venga incontro alle loro esigenze e che sia priva di barriere architettoniche. Per loro e per le strutture che hanno fatto sforzi concreti in tal senso, Campeggi.com di Koobcamp ha istituito il premio Accessibilità, assegnato al Camping Village Marina di Venezia di Cavallino-Treporti (VE), in Veneto. Tra i campeggi più grandi e prestigiosi d’Europa, la struttura è un’oasi verde con grandi piazzole, alloggi in legno e muratura e dotata di tutti i comfort e i servizi per i viaggiatori diversamente abili.





Premio Pet Friendly

I viaggiatori non vogliono più rinunciare a portare i loro amici a quattro zampe in vacanza e per questo cercano strutture che siano in grado di accoglierli: è a queste realtà che è destinato il premio Pet Friendly, pensato per i camping village più attenti ai servizi e agli spazi destinati agli animali domestici. A spiccare, nel 2024, è il Il Gitavillage Club Degli Amici di Montalto di Castro (VT), nel Lazio. La struttura è dotata di un Dog Park e una Bau Beach in cui è possibile godersi momenti di relax e divertimento con il proprio animale domestico.





Premio Bagni in Piazzola

Nuovo riconoscimento del 2024 è il premio Bagni in Piazzola, dedicato alle realtà che si distinguono per la qualità, strutturale e organizzativa, dei servizi igienici condivisi. La struttura che meglio risponde alle esigenze dei viaggiatori, da questo punto di vista, è il Villaggio Turistico Baia di Manaccora di Peschici (FG), in Puglia: una struttura accogliente e moderna e immersa nella natura pugliese.