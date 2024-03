Primavera in bici, con tutti i comfort

Chi, ai tour sulle due ruote vuole abbinare il piacere di alloggiare in strutture dove trovare non solo assistenza per le bici ma anche il massimo del comfort per godersi in relax il dopo - pedalata, può affidarsi alle interessanti proposte dei Luxury Bike Hotels, la collezione che comprende 50 strutture ricettive d’alta gamma nei luoghi chiave del cicloturismo in Italia, che si distinguono per la capacità di offrire servizi d’eccellenza e su misura per chi ama esplorare i territori in bicicletta. La mountain bike, oggi, non è solo per esperti, ma nei tracciati meno impegnativi è alla portata di tutti grazie alle nuove e-MTB con pedalata assistita. Ecco, dalla Sicilia all’Alto Adige, quattro percorsi ideali da pedalare in mountain bike, inclusi alcuni tratti off road.

Sicilia: in MTB sulla lava dell’Etna

In Sicilia, gli amanti della MTB trovano certamente di che divertirsi facendo il Giro dell’Etna, con partenza dal bike point di Zafferana Etnea: si pedala verso la fascia pedemontana costituita dai suggestivi centri di Trecastagni, Pedara, Nicolosi e Belpasso. Aggirando in senso orario il vulcano ci si inoltra verso nord superando Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Adrano, per immergersi nella parte più spettacolare del giro, a partire dalle lave di Bronte, sulle quali attecchiscono le piante di pistacchio, mentre lo sguardo si spinge dalla cima del vulcano fino al centro della Sicilia. Si raggiunge la cittadina medievale di Randazzo, a ridosso di tre parchi naturali - dell’Etna, dei Nebrodi e dell’Alcantara - e, costeggiando il versante nord del vulcano, si arriva a Linguaglossa da dove, in mezzo a molteplici e rigogliosi vigneti, si ritorna con un percorso ad anello a Zafferana Etnea. Si può alloggiare al Luxury Bike Hotel Monaci delle Terre Nere, resort realizzato secondo i principi della bioarchitettura e della sostenibilità. Gli ospiti sono accolti in suite e ville ubicate in diverse zone della tenuta, tutte con giardini/patii privati, risultato di un accurato restauro di antichi edifici rurali. Tra i servizi garantiti a ciclisti e cicloturisti - che possono portarsi la bici in camera - la bike room, lavanderia per abbigliamento tecnico, snack pomeridiano al rientro dalle escursioni, noleggio bici.





Umbria: in MTB nel rigoglio del cuore verde d’Italia

In Umbria, molto bello anche per i suoi panorami incantevoli è l’itinerario verso il Valico Forca di Cerro che, partendo da Scheggino, percorre un tratto della vecchia strada romana fino ad arrivare a Castel San Felice, dove si incontra una bellissima abbazia dell’XI secolo. Da qui si inizia a salire verso il valico per la vecchia strada statale che collegava la Valnerina a Spoleto. Una volta arrivati in cima, si può godere la vista della Valle Umbra. Dal valico inizia il rientro scendendo fino a un piccolissimo paesino che porta al tracciato della ciclovia SpoletoNorcia, uno spettacolare percorso di montagna su quella che era la Vecchia Ferrovia, un’opera di mirabile ingegneria ferroviaria attiva dal 1926 al 1968, che nel 2015, ormai riconvertita in ciclopedonale, ha vinto la prima edizione dell’Italian Green Road Award, l’”oscar” del cicloturismo. Incastonato tra le mura antiche del borgo, il Luxury Bike Hotel di Scheggino è ideale per soggiorni bike e wellness grazie ai servizi della SPA Torre del Nera: 400 mq di benessere con un percorso sensoriale nella piscina con acqua a 28/32 gradi, idromassaggio, cascate d’acqua e molto altro. Massaggi e trattamenti personalizzati completano l’offerta della SPA, che gode anche di un’eccezionale vista panoramica. Il Ristorante Locanda del Cavaliere soddisfa le curiosità di tutti i palati con i piatti a base dei sapori e dei prodotti tipici del territorio, dal tartufo - di cui Scheggino è patria riconosciuta nel mondo - ai legumi come le preziose lenticchie di Castelluccio.





Veneto: in MTB tra le vigne del Prosecco

Fra queste colline Patrimonio Unesco, consigliato per gli appassionati di MTB è l’itinerario Asolo e Possagno Route, che partendo da Treviso attraversa le colline di Ostiglia, passando il fiume Muson dei Sassi. Dopo Ostiglia, si prosegue per Asolo, cittadina rinomata per la bellezza paesaggistica, le chiese e i palazzi storici. Il percorso prosegue poi per Possagno, piccolo borgo ai piedi del Monte Grappa, dove si può ammirare il Tempio Canova, dedicato al celebre scultore. Il percorso è impegnativo ma allo stesso tempo molto appagante, attraverso i paesaggi della campagna veneta e delle montagne prealpine. Si può alloggiare nel Luxury Bike Hotel The Foscarini di Mogliano Veneto (TV), nato dal recupero conservativo di una villa veneta di campagna del 1600. La recente ristrutturazione ha perfettamente armonizzato l’architettura storica della villa con uno stile moderno, con un occhio di riguardo all’accoglienza di ciclisti. Le 31 camere e suite di diverse tipologie sono distribuite in 3 unità: Villa, Barchessa e Ca’ Nova, quest’ultima dedicata in particolare al mondo bike, con possibilità di portare la propria bicicletta direttamente in camera. In hotel si trova tutto ciò che serve per rendere perfetta una vacanza a due ruote: deposito sorvegliato, postazioni ricarica e-bike, angolo per il lavaggio della bici e piccole riparazioni, officina convenzionata, spogliatoio con doccia, lavanderia self-service per abbigliamento tecnico, distributore con prodotti energetici. Da Mogliano partono diversi itinerari cicloturistici, come l’anello di 130 km sulle colline del Prosecco DOCG che dopo aver attraversato Treviso si dirige verso la zona montuosa del Montello, Valdobbiadene rinomata per la produzione del Prosecco Superiore e, infine, Montebelluna; ricca di luoghi di interesse è la Ciclabile del Piave che collega le Dolomiti al mare; facili e adatti a tutti sono la Greenway del Sile, un percorso ciclo-pedonale che va da Treviso a Jesolo e La Strada del Radicchio, un percorso all’insegna del gusto per pedalare nella zona produttiva tipica del radicchio trevigiano da Treviso a Castelfranco Veneto, con soste in punti di interesse culturale, storico, naturalistico e, ovviamente, con possibilità di degustazione di piatti tipici; 40 km invece per l’Anello Ciclabile della Laguna di Venezia, attraverso bellissimi panorami sul mare e sulla vegetazione.