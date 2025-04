Speciale Mortori 2025: Mini Cooper S Cabrio, Subaru Outback, Mercedes-Benz Vision V, Ducati Desmo 450 MX

La rinnovata Subaru Outback, che ha debuttato ufficialmente al Salone Auto di New York, proprio in occasione dei suoi 30 anni, si è palesata mostrando il cambio radicale con il quale si affaccia sui mercati: da wagon rialzata è diventata un SUV con vocazione fuoristradistica, adatto ad affrontare anche situazioni piuttosto impegnative, come da tradizione per la Casa delle Pleiadi. In generale, il design mette in mostra forme che sono diventate più squadrate, ma le novità sono anche in abitacolo. Chiaramente non è tutto, ci sono tanti altri particolari tecnici da scoprire, così come quelli relativi la sicurezza. Cliccate nel video qui sopra.