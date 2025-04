Tony Effe lancia il concerto al Circo Massimo palleggiando con Totti

Tony Effe si riprende il Circo Massimo di Roma. Là dove avrebbe dovuto esibirsi in occasione del Capodanno ma da cui era stato estromesso dopo le polemiche politiche. In quella occasione l'artista aveva rilanciato, spostandosi in un Palaeur sold out. L'appuntamento è fissato per il 6 luglio e nell'ironico video di lancio il rapper palleggia in compagnia di Francesco Totti in un Circo Massimo deserto. A un certo punto, Tony colpisce con una pallonata un cartellone elettorale con il volto del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. “Bono che altrimenti non ti fanno fare il concerto“, lo redarguisce scherzoso l’ex capitano giallorosso, a cui replica: “Vabbé, ci vediamo il 6 luglio". "Roma Circo Massimo il 6 luglio, chi non viene fa la spia", chiosa nel suo post l'artista di "Icon", l'album più venduto del 2024.