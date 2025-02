Sanremo 2025: Tony Effe - "Damme 'na mano", il significato del testo

Il significato del testo Scritta in parte in italiano e in parte in romanesco, la canzone è una dichiarazione d'amore a Roma, con tanto di citazioni di canzoni celebri come "Roma nun fa la stupida stasera". "Con questa canzone rendo omaggio alla città che mi ha dato tutto - ha spiegato Tony Effe -. Mi rivolgo a lei come se fosse una donna di cui sono innamorato".