"Tony Effe sindaco di Roma": il trapper sul palco del contro-Concertone con la fascia tricolore

Tony Effe "sindaco di Roma". E' con una provocazione che il trapper, escluso all'ultimo momento dal Campidoglio dal Concertone ufficiale al Circo Massimo per i contenuti sessisti dei suoi testi, ha voluto rispondere alle polemiche degli ultimi giorni che lo hanno alla fine portato a esibirsi sul palco del PalaEur, sempre nella Capitale. E così, con la fascia da sindaco, si è presentato davanti ai suoi fan in delirio, accorsi all'evento del contro-Concertone che ha fatto registrare il sold out. "E' arrivato il sindaco", ha gridato Tony Effe, pseudonimo del romano Nicolò Rapisarda, comparendo sul palco. "Non so come ringraziarvi, è stato un anno pieno di impegni. Non sono stato troppo bene per queste critiche, ma abbiamo le spalle larghe. E' stato un Capodanno organizzato all’ultimo e vi ringrazio per essere qui", ha aggiunto dando il via alla sua festa di fine anno.