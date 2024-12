Ad accompagnare gli spettatori che la notte di Capodanno festeggeranno al Circo Massimo, anche le voci di Mariachiara Belardo di Dimensione Suono Soft e Don Cash di Dimensione Suono Roma, e il Dj Mauro Zavadava Mandolesi. In ricordo di Francesco Valdiserri, nell'ambito del progetto "Il posto giusto. Una canzone per Francesco", saliranno sul palco i Cosmonauti Borghesi e gli Origami Smiles, la band di cui faceva parte il ragazzo investito e ucciso nell'ottobre 2022 da una donna che guidava a velocità elevata e in stato di ebbrezza.