Tony Effe si "vendica" e organizza un controconcerto low cost al Palaeur di Roma

Nicolò Rapisarda, questo il vero nome del trapper nato a Roma 33 anni fa, su Instagram inoltre ha scritto un post, corredato da una sua immagine riflessa da vetri in frantumi, per ringraziare quanti - fan e colleghi - gli hanno espresso solidarietà per l'esclusione dall'evento organizzato dal Campidoglio. "Sono sempre me stesso, non so fare l'attore, faccio musica e la musica non può essere censurata scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo - si legge nel post - grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione. 'Damme 'na mano', ci vediamo a Sanremo".